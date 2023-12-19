«Похоронил треть мужиков»: Прилепин рассказал, что бы спросил у Зеленского Прилепин: Зеленский «похоронил» уже треть самых сильных украинских мужчин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель Захар Прилепин заявил в эфире телеканала «Звезда», что при разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским спросил бы его, верит ли он в Бога. Публицист усомнился, что это возможно, обвинив Зеленского в гибели трети «самых сильных» украинских мужчин.

Спросил бы: «В Бога веришь?». Потому что какими словами он вообще собирается отвечать за все содеянное? Он похоронил уже треть украинских самых сильных, самых красивых мужиков, и собирается, видимо, пенсию провести где-то там на песчаном берегу. Вот как это у него в голове вообще помещается, — сказал Прилепин.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев рассказал, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют в тяжелых боях более тысячи бойцов. В связи с этим глава военного ведомства призвал к военной поддержке Киева и указал, что Украина лишена оборонного потенциала для контрнаступления. Тагарев, в частности, призвал обеспечить Украину боевой авиацией.

В мае Прилепин высказал мнение, что России необходимо выстроить новый альянс с Южной Америкой, Африкой, Китаем, Индией, КНДР, Афганистаном и Ираном. По его словам, РФ должна возглавить антиколониальную борьбу.