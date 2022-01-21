Порошенко как «болван» в старом польском преферансе

Сам Пётр Порошенко как-то шутливо заметил, что против него новые власти открыли сразу 130 дел, 40 из которых уже закрыто. Такая ирония творца украинского безвиза до поры до времени была хорошо понятна. Но в том-то и парадокс нынешней попытки команды Зеленского как-то прибрать бывшего соперника к ногтю, поскольку без труда можно было бы найти и широко раскрутить несколько громких явных коррупционных делишек предшественника «слуг народа». Но выбор пал на дело крайне сомнительное, трудно выстраиваемое, да и доказуемое с большим скрипом. Недаром даже генпрокурор Украины предпочла отбыть в этот момент в отпуск и не ставить своей подписи под обвинительным заключением. Силовики явно выжидают и не спешат подставляться, таская каштаны из огня для Зеленского.

Нет, конечно, как мы уже отмечали, нынешняя юридическая атака на Порошенко позволяет в идеале не только лишить его шансов на переизбрание в 2024 году, но и нанести удар по лидеру условно пророссийских сил Виктору Медведчуку и по богатейшему и влиятельнейшему олигарху Ринату Ахметову. Но это в идеале. А в реальности всё выглядит так, как если бы западные кураторы настоятельно посоветовали Владимиру Зеленскому предъявить Порошенко только этот проступок с закупкой угля на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. И не ворошить папки с делами, способными подорвать всю выстроенную властную систему. А потому гора родила мышь: у экс-президента просто отобрали паспорт.

Действительно, шансы Владимира Зеленского на переизбрание стремительно катятся к нулю. Особенно по причине несостоятельности версий о скором нападении российских танковых армад. Тем самым кураторам надо на кого-то делать ставку. А ассортимент украинских деятелей, потенциально способных контролировать Незалежную, крайне невелик. Впрочем, это не означает, что ставка будет сделана на Петра Порошенко, выбранного на роль то ли страдальца, то ли тарана, направленного против Зе.

Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тот самый случай, когда на экс-президента есть чемоданы компромата, а потому бессмысленно вновь двигать его в резиденцию на Банковой улице Киева. Но получив ныне возможность царить в украинской информационной повестке и с увлечением обвинять в государственной измене и «промоскальских настроениях» уже самого Зеленского (он и клипы свои все снимал в России), Порошенко может быть в перспективе использован для продвижения некоего третьего кандидата, который получит поддержку и из-за океана, и с Туманного Альбиона. Фактически он мог бы стать удобным соперником во втором круге президентских выборов для заранее выбранного президента № 7. Но это, видимо, максимум для Порошенко, ядерный электорат которого сильно усох по вполне понятным причинам.

А теперь вернёмся к вынесенному в заголовок мему, ставшему популярным благодаря детективу Юлиана Семёнова. Дело в том, что в случае, когда в преферанс играют только двое, им необходим третий условный партнёр — болван. Тому сдают карты и от его имени постоянно объявляют каждый раз: «Пас». И при подсчёте вистов его карты вскрывают. Вот, похоже, из Порошенко сделают такого надёжного «болвана». На выборах. А пока он может торжествовать и купаться в восторгах своих оставшихся сторонников.