Помощник Лукашенко рассказал об экономических проблемах из-за протестов

https://static.news.ru/photo/aadd2ede-84f3-11eb-b546-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Протесты стали проблемой для белорусской экономики, признался помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский.

По его словам, негативное влияние оказывают забастовки, снятие средств с депозитов и неуплата налогов.

Мы должны признать, что такие явления (протесты. — NEWS.ru) создают риски для экономического развития. Когда часть наших граждан противопоставила себя государству, благосостоянию государства, призывая к забастовкам, к тому, чтобы не платить налоги, снимать средства с депозитов, — сказал он в эфире телеканала СТВ.

Он подчеркнул, что протестная активность граждан — самый тяжёлый экономический вызов, с котором сталкивались власти страны.

В Белоруссии больше семи месяцев продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики регулярно применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась, они приобрели малочисленный и локальный характер.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали, писал NEWS.ru.