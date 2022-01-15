Бьютификация президента: главу Казахстана заподозрили в изменении внешности

С эскалацией ситуации в Казахстане к стране со всего мира стало обращено внимание, сравнимое по своей массовости лишь только со временем выхода знаменитого фильма «Борат». Нарастание количества статей, новостей и репортажей о событиях в бывшей советской республике привели к рождению, можно сказать, теории заговора, связанной не с кем иным, как с президентом страны — Касым-Жомарт Токаевым. Заметные изменения и особые странности в образе казахского президента на различных выступлениях подтолкнули пользователей соцсетей к сомнениям в том, что Казахстан на данный момент возглавляет настоящий Токаев. Особое внимание привлекло выступление главы государства на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где невооружённым взглядом заметны странности, связанные с изображением президента. Разумеется, факт подмены Токаева маловероятен, однако вскрылась другая занимательная деталь о казахстанском лидере, а именно — его увлечение коррекцией своей внешности на медиа изображениях или — по народному — фотошопу.

Таинственное черное пятно

На одном из последних появлений в прямом эфире президента во время заседания сессии ОДКБ пользователи соцсетей обратили внимание на таинственное черное пятно на шее Токаева, которое иногда странным образом исчезало. Лицо президента в целом выглядит отретушированным, особенно на контрасте с лицами глав остальных стран — членов ОДКБ.

Пользователи соцсетей не обошли вниманием вышеупомянутые странности и поделились своим мнением об увиденном.

«Вот тоже смотрю и думаю, какой человек ненатуральный, вот походу так и будут выглядеть предполагаемые аватары. Отменяю эту цифровую нечисть!»

«А что у него чернеется между воротничком и шеей??? Как будто маска на всю голову надета».

«Ребёнок посмотрел и сказал, что это картинка... Не человек..»

Пользователи так же задавались вопросом о неестественном взгляде Токаева и тем, почему он почти не моргает, говоря о том, что перед ними голограмма, а не реальный человек.

«Робот. Ничего человеческого в глазах».

«Почему он никогда не моргает? ) редко!»

Что думают эксперты

Проанализировав выступление Токаева на сессии ОДКБ, эксперты высказали свое мнение NEWS.ru о подлинности изображения президента Казахстана, некоторые из них выступили на условиях анонимности. Специалист из сферы искусственного интеллекта согласился, что изображение на видео выглядит крайне странно, тем не менее он уверен, что замены изображения в режиме реального времени не было. Если сравнивать выступление Токаева с записями людей, поверх которых был наложен фильтр в скайпе или зуме, то можно увидеть, что на видео Токаева нет размытых границ между президентом и его фоном, в отличие от записей с наложенными эффектами. По мнению специалиста, подмены президента также не произошло, ведь если бы действительно имелась технология, которая позволяла качественно накладывать маску Токаева на другого человека в режиме реального времени, то было бы странно не применить ее к воротнику и шее.

Мне хочется предостеречь пользователей Интернета и не хвататься за первую гипотезу. Особенно за гипотезы, связанные с теорией заговора, которые сложно проверяемы, но очень любимы людьми, потому что будоражат эмоции», заключил эксперт.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ Kremlin Pool/Global Look Press

Подмена президента слишком претенциозная гипотеза, чтобы говорить о ней, основываясь лишь на какой-либо неясности в транслируемом изображении. Другим в разы более вероятным вариантом может быть наличие не полноценной подмены, а использование своего рода космической обработки. Специалист в области видеомонтажа в беседе с NEWS.ru допустил, что, возможно, к изображению был применён видеоэффект «блюра» или «мейкапа», которые в настоящее время используются крайне часто. Однако вероятнее всего причиной чёрного треугольника стало особое падение света и узкий воротник на рубашке.

Если смотреть внимательно на изображение, то некоторые края флагов тоже „кубятся“, размыты. Это нормально — это такое восприятие камеры, опять те же зрители это всё видят в передаче, несколько раз пропущенной через телетрансляцию, Интернет, поэтому качество понижается и небольшие пиксели разлетаются», отметил специалист.

Несмотря на тенденцию к отказу от использования бьюти-фильтров в современном мире, политтехнолог Алена Август высказала мнение, что их возможное использование президентом Казахстана может быть связано с восточным восприятием авторитетов у власти, где у них должен быть образ всемогущего и почти бессмертного правителя. По мнению эксперта, учитывая нестабильность и неопределённую ситуацию в Казахстане, использование эффектов для улучшения образа президента являлось не лучшим ходом, так как лишает Токаева, в глазах многих, искренности и доверия.

«Фотошоп» президентского уровня

Ещё с начала президентства Токаева в 2019 году его образ в различных источниках заметно отличался. На двух фотографиях с одного и того же мероприятия и одного ракурса Токаев мог выглядеть совершенно по-разному. На одном изображении глава Казахстана соответствует своему возрасту, а на другом напоминает молодого героя телесериала. Списывать противоречия на освещение и качество картинки некорректно, так как причина подобных различий ясно видна при первом же взгляде на фотографии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в штаб-квартире Организации Объединённых Наций на Манхэттене Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Если сравнивать изображения, опубликованные офисом Токаева, с теми, что снимали другие журналисты, то в глаза сразу бросается убранный подбородок и детальная ретушь лица. Морщины и складки исчезают будто после использования чудодейственного крема, а поставив две фотографии рядом, картина напоминает журнальную рекламу с результатом до и после. При этом другие детали «медиастилисты» Токаева не трогают. Лица других людей остаются неизменными.