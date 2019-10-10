https://static.news.ru/photo/a1ecfdb0-eb55-11e9-8730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Казахстанского политолога и китаеведа Константина Сыроежкина приговорили к 10 годам колонии особого режима с последующим лишением гражданства республики, сообщил правозащитник Галым Агелеуов.

Он добавил, что фигурант не признал свою вину в государственной измене. Осуждённый заявил, что вердикт остаётся на совести властей, и что он не будет подавать апелляционную жалобу.

Сыроежкин много лет работал в Институте уйгуроведения Академии наук и являлся главным научным сотрудником КИСИ, был советником и консультантом многих исследовательских проектов по изучению Китая, рассказал Агелеулов на своей странице в социальной сети Facebook .

Ранее News.ru сообщал, что одного из сторонников якутского «шамана-воина» Александра Габышева полиция намерена депортировать в Казахстан. Об этом сообщил другой соратник служителя языческого культа, решившего «изгнать Путина».