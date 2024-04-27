Политолог объяснил, почему в странах СНГ запрещают георгиевские ленты Политолог Данилов: страны СНГ запрещают георгиевские ленты из-за слабости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывшие республики СССР, которые пытаются запретить ношение георгиевской ленты, проявляют слабость, сказал в беседе с NEWS.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, власти этих государств боятся «мягкой силы» РФ.

Они боятся того, что великая русская история и сильнейший инструмент мягкой силы России — русский язык — будут перетягивать к себе людей, которые видят несостоятельность их собственных государственных проектов, — пояснил он.

При этом некоторые из этих стран, например, Киргизия и Казахстан, и сами имеют многовековую историю, подчеркивает эксперт.

Но запреты идут от собственной слабости и неуверенности, — добавил Данилин.

Ранее эстонские пограничники оштрафовали гражданина России за георгиевскую ленту, которая была прикреплена к автомобилю. Как сообщило эстонское гостелерадио ERR, водителя обязали выплатить €400. В стране действует закон о запрете «враждебной символики», который парламент Эстонии принял в апреле 2022 года. Наказание может достигать штрафа до €1200 или даже ареста. При этом в тексте закона не указываются конкретные символы, но в полиции пояснили, что к ним относятся георгиевские ленты, флаги и гербы СССР и России, символ Z и советская военная форма.