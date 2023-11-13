Россиянина оштрафовали в Эстонии за георгиевскую ленточку

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Эстонские пограничники оштрафовали гражданина России за георгиевскую ленту, которая была прикреплена к автомобилю, сообщило эстонское гостелерадио ERR. Водителя обязали выплатить €400. Инцидент произошел на пограничном пункте «Нарва-1» 11 ноября.

Водителю выписали штраф, поскольку ношение георгиевской ленты в Эстонии запрещено. После того как он добровольно сдал главный атрибут празднования Дня Победы, ему разрешили въехать на территорию эстонского государства.

Подобное уже случалось в Эстонии в конце лета. Тогда пограничники в Нарве поймали 39-летнего эстонского гражданина, который возвращался домой из России. На зеркале заднего вида в его машине висела георгиевская лента, из-за которой ему тоже пришлось заплатить штраф €400.

Закон о запрете «враждебной символики» парламент Эстонии принял в апреле 2022 года. Он предусматривает наказание за демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, преступления против человечества или геноцида. Наказание может достигать штрафа до €1200 или даже ареста. При этом в тексте закона не указываются конкретные символы, однако в полиции пояснили, что к ним относятся георгиевские ленты, флаги и гербы СССР и России, символ Z и советская военная форма.