Полиция задержала 46 человек на митинге в Ереване Полиция задержала 46 человек на митинге у здания правительства Армении в Ереване

Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Армении задержала 46 человек во время акций протеста в Ереване, об этом сообщает РИА Новости. Демонстранты требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

С акций в полицейские отделения были доставлены 46 граждан, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что участники протестов в Ереване начали блокировать движение в центре города, выстраиваясь в живую цепь. В частности, перекрыт участок дороги перед посольством России.

Люди начали собираться на протестах в Ереване 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе. Граждане призывали Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией. При этом сам премьер-министр заявил, что правительство Армении будет действовать жестко в отношении митингующих, чтобы избежать кровопролития.

В свою очередь первый премьер-министр республики Вазген Манукян сообщил, что оппозиция планирует заблокировать здание правительства Армении и сорвать его заседание. По его словам, его сторонники хотят окружить здание 22 сентября в 09:00 мск. Манукян также анонсировал создание национального комитета для координации протестов, в него войдут такие политические деятели, как Андраник Теванян, Ишхан Сагателян.