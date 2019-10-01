Сопредседатель фракции «Евросолидарность», которая объединяет сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде, Ирина Геращенко считает, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» является «планом Путина» и «ловушкой Кремля».
Парламентарий высказала опасения на своей странице в
Геращенко также напомнила, что Украина принимала закон о местном самоуправлении на три года, а введение подобной практики бессрочно является «ползучей федерализацией».
Все последние годы нам удавалось не попасть в ловушку Кремля. Теперь нас туда затягивают, — заключила сопредседатель «Солдидарности».
О подписании главой украинского делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонидом Кучмой «формулы Штайнмайера» ранее сообщал News.ru. Документ устанавливает механизмы местного самоуправления для отдельных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.