https://static.news.ru/photo/02d8ce6a-e476-11e9-8973-fa163e074e61_660.jpg Ирина Геращенко Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сопредседатель фракции «Евросолидарность», которая объединяет сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде, Ирина Геращенко считает, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» является «планом Путина» и «ловушкой Кремля».

Парламентарий высказала опасения на своей странице в Facebook . По её мнению, подписание «формулы» на встрече Контактной группы в Минске является перекладыванием ответственности за конфликт в Донбассе на Украину, а «у Москвы теперь нет никаких обязательств».

Геращенко также напомнила, что Украина принимала закон о местном самоуправлении на три года, а введение подобной практики бессрочно является «ползучей федерализацией».

Все последние годы нам удавалось не попасть в ловушку Кремля. Теперь нас туда затягивают, — заключила сопредседатель «Солдидарности».

О подписании главой украинского делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонидом Кучмой «формулы Штайнмайера» ранее сообщал News.ru. Документ устанавливает механизмы местного самоуправления для отдельных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.