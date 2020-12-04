«Под контролем»: Лукашенко прокомментировал рекорд по COVID-19

https://static.news.ru/photo/c443bfe6-3624-11eb-81bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в Белоруссии, как и в мире, остаётся напряжённой, однако власти её контролируют, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Ситуация в мире очень напряжённая, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непроста, но под контролем, — сказал он.

Такое заявление глава государства сделал в ходе визита в Витебск, куда приехал, чтобы посмотреть на реальное положение дел с лечением пациентов «и вообще на злобу дня», передаёт БелТА.

К сожалению, в стране коронавирус начался, можно сказать, прежде всего в солидном объёме именно с Витебской области. Здесь накоплен огромный опыт в лечении людей, — подчеркнул он.

По его словам, в Белоруссии уже накопили большой опыт работы с COVID-19 и «научились лечить людей».

Ранее Лукашенко отказывался признавать серьёзность ситуации с коронавирусом. Он заявлял, что лечиться от заболевания можно при помощи мёда, а также «трактор всех вылечит». Кроме того, политик говорил, что на пандемии заработали миллиардеры, ведущие государства и корпорации.

Белоруссия отказывалась вводить ограничения в первую волну пандемии. Тогда Лукашенко советовал гражданам больше времени проводить на свежем воздухе, писал NEWS.ru.