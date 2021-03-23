Почти 90 человек осудили в Белоруссии за участие в беспорядках

https://static.news.ru/photo/e8ce6624-8c71-11eb-bb45-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Около 90 человек осудили в Белоруссии за организацию беспорядков и участие в них, передаёт Генпрокуратура РБ 24 марта. Дела ещё почти 150 фигурантов передали в соответствующие инстанции. Ведомство отметило, что в качестве наказания выбиралось, как правило, лишение и ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

За организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, активное участие в них уже осуждено 87 лиц <...>. В одном случае лицо, совершившее общественно опасное деяние, было признано невменяемым — суд применил к нему принудительные меры безопасности и лечения <...>. На текущий момент в суды направлено 89 уголовных дел в отношении 154 лиц, которым инкриминированы преступления по ст.342 Уголовного кодекса [Белоруссии], — говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры РБ.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась. Лидер оппозиции Светлана Тихановская призналась, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. Она призвала оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции против действующей власти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предупредил Соединённые Штаты Америки о контрпродуктивности давления на Минск и предостерёг Белый дом от попыток воздействовать на работу правоохранительной либо судебной системы республики.