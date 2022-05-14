«Почта Молдовы» остановила отправку писем и посылок в Россию

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«Почта Молдовы» объявила, что из-за технических сложностей временно приостанавливается отправка всех почтовых отправлений в Россию. О сроках восстановления почтового сообщения между странами не сообщалось. Также письма и посылки не будут доставляться из Приднестровья в Россию, поскольку маршрут доставки проходит через Молдавию.

«Почта Молдовы» сообщает, что с 13 мая по техническим причинам временно приостановлена отправка всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию, — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что власти Молдавии решили расторгнуть контракт с российской компанией «Силовые машины», которая ранее выиграла тендер на модернизацию ТЭЦ в Кишинёве. Министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну отметил, что данное решение было принято из-за американских санкций против компании. По словам политика, отказ от сотрудничества с российской компанией не принесёт ущерба экономике Молдавии.