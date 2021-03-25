Певец Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках

https://static.news.ru/photo/8ea6e5a6-8d64-11eb-994b-96000091f725_660.jpg Фото: Тима Белорусских/vk.com

Музыкант Тимофей Морозов, больше известный как Тима Белорусских, признал вину в незаконном обороте наркотиков. Вместе с певцом по делу проходит его знакомый.

В Генпрокуратуре Белоруссии сообщили, что в настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы.

Согласно материалам дела, обвиняемые в декабре 2020 года и январе 2021 года в сети Интернет приобрели опасное наркотическое средство — гашиш — массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции, — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объёме. Они также согласились с квалификацией их действий по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».

Как писал NEWS.ru, 6 января при задержании в одном из минских клубов при себе у Белорусских оказались гашиш и амфетамин. Тогда рэпер заявлял, что эта информация не соответствует действительности.

22-летний певец стал популярным после песен «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». По его словам, псевдоним Белорусских он взял для того, «чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь».