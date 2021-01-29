«Расходимся»: Тима Белорусских отрицает свой домашний арест

https://static.news.ru/photo/c34cf3d4-623c-11eb-84c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тима Морозов/vk.com

Рэпер Тима Белорусских (Тимофей Морозов) заявил, что не находится под домашним арестом за хранение наркотиков.

Он опубликовал историю в Instagram, в которой прокомментировал публикации в СМИ. Артист отметил, что до последнего пытался проигнорировать ситуацию, но стало «нереально», потому что добавилось много «диванных пацанов» и комментаторов.

В общем, ребятки, заявляю вам открыто, в лоб. Всё, что вы читаете и видите — это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. <...> Расходимся, — сказал он.

Исполнитель отметил, что наркотики — это плохо.

Накануне СМИ сообщили, что музыкант был задержан в Минске с двумя килограммами гашиша. Наркотическое вещество, как утверждают в правоохранительных органах, артист хранил дома.

Сбыт запрещённого вещества, по данным силовиков, рэпер не планировал. Все два килограмма, считают следователи, предполагались для личного использования и для домашних вечеринок с друзьями. Однако кто-то из знакомых музыканта рассекретил наркотический склад.

По данным журналистов, музыканта задержали ещё 10 января, спустя два дня он был арестован. В отношении Белорусских возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РБ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы. При этом представитель певца подтвердил его арест, писал NEWS.ru.