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Первые задержания начались перед «Маршем народовластия» в Минске

13:00, 08 ноября 2020

В центре Минска, где протестующие собираются на акцию «Марш народовластия», начались задержания.

Группы минчан подходят в район площади Свободы, а оттуда направляются вдоль проспекта Победителей в сторону стелы «Минск — город-герой». Около площади Свободы стоят порядка 20 фургонов с силовиками, рядом — кордон правоохранителей с щитами. Возле гостиницы «Европа» задержали мужчину. Ещё несколько человек задержаны на улице Ленина. Источник РИА Новости в минской милиции рассказал, что в отделения для разбирательств доставлены 10 человек.

Власти закрыли все станции метро третьей линии. На станции Площадь Ленина закрыт один из вестибюлей. Наблюдаются проблемы с доступом в Интернет.

Как передавал NEWS.ru, милиция Минска перед акцией 8 ноября обратилась к гражданам с просьбой не участвовать в массовой акции и не поддаваться на провокации.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу — 10,1%.

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