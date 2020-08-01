Первую вакцинацию от коронавируса провели в Казахстане

https://static.news.ru/photo/0c1dc894-d3cd-11ea-935a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете проведена первая в республике процедура вакцинации человека от COVID-19.

Первым прививку получил глава центра Кайсар Табынов. Ему ввели препарат под названием COVAX-19, разработанный в Австралии. В настоящее время он проходит первый этап клинических испытаний, сообщает телеканал «Хабар-24».

Местные специалисты занимаются созданием собственной вакцины от коронавируса. Её разработка ведётся в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. По словам министра образования и науки Казахстана Асхата Аймагамбетова, её клинические испытания должны начаться в сентябре.

Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 90,3 тысячи случаев заражения COVID-19. За время пандемии 793 заболевших и 60,8 тысячи выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Казахстан рассчитывает одним из первых приобрести российскую вакцину от коронавируса, когда будет налажено её производство. Об этом заявил премьер-министр страны Аскар Мамин. Он также поблагодарил Москву за помощь республике специалистами, лекарствами и средствами индивидуальной защиты.