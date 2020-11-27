Пашинян заявил о присутствии в Армении сил, желающих посеять хаос

https://static.news.ru/photo/44045f92-30c6-11eb-8631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на сегодняшний день в стране есть силы, стремящиеся своими действиями посеять хаос.

Об этом глава армянского правительства заявил во время обращения к нации, которое транслировалось в прямом эфире на его странице в Facebook.

Некоторые силы пытаются создать видимость отсутствия власти в Армении. Они хотят посеять хаос в стране, чтобы обеспечить своё возвращение к власти. Однако мы этого не допустим, — заявил Пашинян.

По его словам, он не держится за власть, однако «народ не хочет их возвращения».

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий.

Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции. Участники митингов требуют отставки главы правительства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на сегодняшний день важнейшей задачей является сохранение достигнутого мира на территории Нагорного Карабаха. С таким заявлением выступил в обращении к народу Армении премьер-министр страны Никол Пашинян.