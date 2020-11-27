Пашинян: сегодня важно сохранить мир в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/05dc6b10-309e-11eb-aa2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

На сегодняшний день важнейшей задачей является сохранение достигнутого мира на территории Нагорного Карабаха. С таким заявлением выступил в обращении к народу Армении премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он отметил, что мир в регионе нужно сохранить, а если удастся, его необходимо сделать постоянным.

Важная цель — стабильность и безопасность вокруг Армении и Карабаха, обеспечение бесперебойной деятельности Лачинского коридора, обеспечение условий возвращения жителей в Карабах, восстановление пострадавших районов, а для этого нужно выполнить договорённости в рамках мирного соглашения, — передаёт послание Пашиняна РИА Новости.

Премьер Армении подчеркнул, что в рамках указанных договорённостей должен произойти обмен пленными и телами погибших. Кроме того, стороны займутся поисками без вести пропавших. Указанные вопросы, сказал политик, являются важнейшими, в этом контексте каждая минута может стать судьбоносной.

Мы должны действовать быстро, но, к сожалению, это зависит не только от нас, — заявил премьер.

Как заметил Пашинян, в договорённостях существует ряд тонкостей, в которых содержатся проблематичные вопросы. В настоящее время вокруг них продолжается дипломатическая работа, в результате которой стороны найдут решения.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Как ранее писал NEWS.ru, Никол Пашинян рассказал, что два раза в течение часа созванивался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал с ним ситуацию на территории Нагорного Карабаха. Политик написал об этом 27 ноября на своей официальной странице в социальной сети.