Пашинян рассказал, что два раза за час созванивался с Путиным по Карабаху

https://static.news.ru/photo/7120ca72-3078-11eb-8715-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что два раза в течение часа созванивался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал с ним ситуацию на территории Нагорного Карабаха. Политик написал об этом 27 ноября на своей официальной странице в социальной сети.

В частности, отметил Пашинян, они с Путиным обсудили вопросы, связанные с населёнными пунктами в Лачинском коридоре. Кроме того, армянский премьер и российский президент поговорили о проблеме пропавших без вести, поисковых работах, обмене между сторонами пленными и телами погибших, а также о размещении миротворцев.

Такие обсуждения проходят регулярно, иногда по несколько раз в сутки. При этом стороны не всегда распространяются о проведении телефонных переговоров и их содержании, — написал премьер в Facebook.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудили работу миротворцев из РФ на территории Нагорного Карабаха. Также предметом разговора стали дальнейшие шаги по оказанию местному населению гуманитарной помощи. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили представители пресс-службы Кремля.