Пашинян заявил о попытке Азербайджана втянуть Армению в войну

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабные военные действия, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя антитеррористические мероприятия азербайджанских вооруженных сил в Карабахе. По его словам, которые приводит Sputnik Азербайджан, Баку проводит наземную операцию для этнической чистки армянского населения в регионе.

Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабные военные действия, — заявил Пашинян.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе 19 сентября. В ведомстве подчеркнули, что они проводятся с целью восстановления конституционного порядка. Удары наносятся исключительно по военным объектам Армении, которые в министерстве называют легитимными целями. О начале антитеррористических мероприятий в Карабахе проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Официальный представитель МИД России ранее отреагировала на призывы Армении к российским миротворцам с требованием пресечь боевые действия в Карабахе. Она напомнила, что республика признала территориальную принадлежность Карабаха к Азербайджану.