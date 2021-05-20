Пашинян выступил за формирование общего рынка газа в рамках ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/13cde78a-ba1e-11eb-a429-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Формирование общего рынка газа в рамках Евразийского экономического союза является приоритетом для Армении. Об этом в пятницу на онлайн-заседании Высшего евразийского совета заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, передаёт ТАСС.

Мы придаём важное значение формированию общего рынка газа союза. Считаем необходимым, чтобы в рамках международного договора были бы согласованы не только подходы к ценообразованию и тарифообразованию на общем рынке союза, но и установлены тарифы на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления на основе прозрачности и недискриминационного подхода, — отметил политик.

Накануне Пашинян обратил внимание на проблему анклавов Армении и Азербайджана, существовавших на территории друг друга в советское время.

Он заявил также, что собирается подписать новый документ по итогам трёхсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана. По его словам, те решения, по которым с международными партнёрами достигнуты предварительные договорённости, на 100% соответствуют интересам Армении.

Ранее в Сети обнародовали текст договора России, Азербайджана и Армении о делимитации и последующей демаркации границ. Его подлинность подтвердил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.