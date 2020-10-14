Пашинян выразил благодарность Путину за помощь в ситуации с Карабахом

https://static.news.ru/photo/bf1ab1ec-0e0a-11eb-848c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Никол Пашинян (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе.

Россия смогла на высоком уровне выполнить роль стратегического союзника и посредника. Это сделано во благо и во имя сохранения лучших традиций армяно-российской дружбы, — отметил глава правительства.

Он напомнил, что Россия и остальные страны-сопредседатели МГ ОБСЕ прилагают колоссальные усилия по перемирию. Пашинян также выразил благодарность администрации США и президенту Франции за активное участие в поиске путей урегулирования.

В результате прошедших в Москве 9–10 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились возобновить переговоры по мирному урегулированию в регионе.

Однако почти сразу и Ереван, и Баку начали обвинять друг друга в нарушении перемирия. Министр иностранных дел РФ сегодня вновь призвал стороны конфликта к необходимости немедленного согласования контроля за прекращением огня по линии военных.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее сегодня правительство Армении «отказалось от решения карабахского вопроса и территориальных уступок без определения статуса НКР», писал NEWS.ru.