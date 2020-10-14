Армения «отказалась от территориальных уступок без определения статуса НКР»

https://static.news.ru/photo/9afeab0c-0e09-11eb-af31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Правительство Армении «отказалось от решения карабахского вопроса и территориальных уступок без определения статуса НКР». Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в обращении к нации.

Формула «территории в обмен на мир» для нас неприемлема. В этой ситуации у нас один выход — объединиться и победить, — сказал он.

Ранее утром сообщалось о телефонных переговорах главы Минобороны РФ с коллегами из Азербайджана и Армении, а также о звонке главы МИД Азербайджана в Москву. Министр иностранных дел РФ сегодня вновь призвал стороны конфликта к необходимости немедленного согласования контроля за прекращением огня по линии военных.

Соглашение о перемирии было достигнуто в ночь на 10 октября. Однако и Баку, и Ереван почти сразу начали обвинять друг друга в его нарушении.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее сегодня глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян признал, что азербайджанским военным удалось сильно продвинуться на ряде участков линии соприкосновения. В обращении к народу он отметил, что это произошло в результате нарушения перемирия, и призвал «весь армянский народ принять не только материальное, но и физическое участие в достижении нашей победы», писал NEWS.ru.