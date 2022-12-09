Пашинян заявил Путину о росте напряженности в зоне действия миротворцев РФ Пашинян выразил Путину большие опасения из-за перекрытия Лачинского коридора

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке о росте напряженности в зоне ответственности миротворцев РФ в Карабахе. Армянский политик также сообщил, что он обеспокоен в связи с недавним перекрытием Лачинского коридора.

К сожалению, мы видим еще и рост напряженности в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. Я уверен, вы информированы, что недавно был перекрыт Лачинский коридор и в Нагорном Карабахе есть очень большие опасения по этому поводу, — заявил премьер.

Кроме того, главы государств обсудили экономическое сотрудничество. По словам Путина, свыше 30% торгового оборота Армении приходится на Россию. РФ является одним их ведущих инвесторов в экономику республики — это порядка 40% инвестиций.

Путин также подчеркнул, что за первые 10 месяцев текущего года рост товарооборота между странами составил 67%. Глава российского государства назвал это серьезным и положительным показателем.

Ранее стало известно, что распространяемые некоторыми Telegram-каналами сообщения о том, что азербайджанские военные перекрыли дорогу на Лачинский коридор, являются фейком. Военная техника к коридору не выдвигалась, на участке лишь образовалась пробка.

В Минэкологии Азербайджана объяснили, что к командованию российских миротворческих сил отправили специалистов для проведения расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых.

Ранее глава Четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что с 1 апреля 2023 года заработает новая дорога по Лачинскому коридору, связывающему Армению и Карабах. Он добавил, что с 30 августа движение по автодороге идет по временному маршруту в объезд Лачина.