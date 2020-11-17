Пашинян озвучил план дальнейшей работы правительства Армении

https://static.news.ru/photo/b9230668-296c-11eb-9aea-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обнародовал план дальнейшей работы правительства страны. Дорожная карта состоит из 15 пунктов.

Пашинян вновь подчеркнул, что считает себя главным ответственным за положение, сложившееся из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Одним из пунктов его плана является возобновление переговоров о статусе Карабаха. Также он намерен предоставить социальные гарантии семьям погибших в ходе боевых действий солдат и мирных граждан.

Кроме того, премьер анонсирует реформы ВС страны и собирается восстановить экономику после коронавируса. Пашинян подчеркнул, что именно ради решения поставленных задач он произведёт перестановки в правительстве.

Самая главная цель — обеспечить демократическую стабильность Армении и создать гарантии того, что благодаря формированию правительства ей ничего не будет угрожать, — написал премьер в Facebook.

Он пояснил, что на реализацию дорожной карты потребуется полгода. Таким образом, в июне 2021 года он планирует выступить с отчётом по выполнению программы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пашинян уволил министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна. Премьер также освободил от должности замглавы МИД страны Шаварша Кочаряна.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.