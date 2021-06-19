Пашинян объявил о состоявшейся в Армении «стальной» революции

https://static.news.ru/photo/d90d60e4-d21e-11eb-99a4-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press

Армянский народ в течение трёх лет осуществил вторую, на этот раз «стальную» революцию. Об этом заявил и. о. премьера Армении Никол Пашинян, партия которого «Гражданский договор» лидирует на парламентских выборах. Трансляция его выступления велась в Facebook.

Победа на парламентских выборах восстановит общественную и национальную консолидацию. Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз «стальную» вместо «бархатной». Все договорённости будут выполнены, — отметил и. о. премьера.

Он добавил, что народ Армении принял своё решение и произошло то, что ожидалось: «на этих выборах неизбежно победит гражданин». Пашинян подчеркнул, что страница фальсификации выборов навсегда закрыта.

В ближайшие дни я начну консультации со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала, — заключил лидер «Гражданского договора».

Ранее стало известно, что первые итоги внеочередных парламентских выборов в Армении являются спорными и не внушают доверия, заявили в предвыборном блоке бывшего армянского президента Роберта Кочаряна «Армения». После обработки бюллетеней с 437 участков из 2008 (21,7%) «Гражданский договор» набирает 59,49% голосов, а «Армения» Роберта Кочаряна — 18,14%.