Пашинян назвал стержень евразийской экономической интеграции

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Президент Армении Армен Саркисян обсудил в пятницу с и. о. премьера страны Николом Пашиняном ситуацию на границе с Азербайджаном и условия для начала работ по делимитации, сообщили в пресс-службе армянского лидера.

По инициативе Саркисяна сегодня в резиденции президента состоялась рабочая встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, процессов вывода...