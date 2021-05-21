16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Пашинян назвал стержень евразийской экономической интеграции

13:21, 21 мая 2021
Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Армения придаёт важное значение формированию единых подходов для проведения согласованной внешнеторговой политики Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в пятницу на онлайн-заседании Высшего евразийского совета заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, передаёт ТАСС.

Формирование единых подходов для проведения согласованной внешнеторговой политики, отвечающей интересам каждого государства-члена [ЕАЭС] и всего союза в целом, является стержневым элементом в обеспечении евразийской экономической интеграции, — отметил он.

Ранее Пашинян заявил, что формирование общего рынка газа в рамках Евразийского экономического союза является приоритетом для Армении.

Республика, заметил политик, считает необходимым, чтобы в рамках международного договора были согласованы не только подходы к ценообразованию и тарифообразованию на общем рынке союза, но и установлены тарифы на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления на основе прозрачности и недискриминационного подхода.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео