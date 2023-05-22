Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ

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Никол Пашинян

Армения может принять решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если сочтет ее «недействующей», заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, если это произойдет, то Ереван сам будет решать вопросы безопасности республики, передает ТАСС.

Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности, — сказал Пашинян.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что документ о развертывании миссии наблюдателей ОДКБ в Армении остался только в бумажном виде и не может быть реализован, хотя был полностью согласован на уровне внешнеполитических ведомств. Он отметил, что ОДКБ была готова помогать Армении, но в Ереване попросили отложить принятие документа. Министр также выразил уверенность, что при подтверждении уже установленных соглашений государству удалось бы добиться более стабильной ситуации.

Некоторое время назад Пашинян уже говорил о трудностях, которые Армения испытывает в отношениях с ОДКБ. По его словам, несмотря на проведение саммита ОДКБ в 2022 году в Ереване, стороны не смогли достичь консенсуса по целому ряду важных решений.