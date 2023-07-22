Пашинян: Армения соблюдает правила в условиях антироссийских санкций

Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press

Еревану удается соблюдать свои правила в условиях антироссийских санкций, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому агентству France-Presse. Он отметил, что действия Еревана в данном вопросе прозрачны.

По словам политика, в настоящее время армянская сторона полноценно сотрудничает и находится в контакте со специальным представителем Евросоюза и США. Армения показывает «поведение ответственного представителя международного сообщества», подчеркнул Пашинян.

В разговоре с нашими российскими партнерами мы сказали следующее: мы понимаем ваши ожидания и готовы оправдывать их, но до тех пор, пока не возникнет опасность попадания Армении под санкции, — сказал он.

Премьер-министр напомнил, что Армения входит в Евразийский экономический союз, а Россия является основным торговым партнером страны. С самого начала Ереван понимал, что антироссийские санкции приведут к определенным трудностям, а Запад будет ожидать поддержки в вопросе ограничительных мер, сказал Пашинян. Армения не будет «хитрить» со своими партнерами. Такую позицию премьер назвал «легитимной».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил вероятность новой войны с Азербайджаном. По его словам, без подписания мирного договора это может произойти.