Пашинян: Армения получает ожидаемую поддержку из России

https://static.news.ru/photo/8ad1b07a-2133-11eb-b520-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армения получает от России ту поддержку, на которую она рассчитывала в рамках союзнических отношений, рассказал премьер-министр страны Никол Пашинян.

Поддержку, которую мы ожидаем от России, мы получаем, у нас нет никаких сомнений по поводу качества выполнения Россией обязательств по обеспечению безопасности и союзнических обязательств перед Арменией, — сказал он.

При этом в Ереване понимают, что РФ также сопредседательствует в Минской группе ОБСЕ, что обязывает её соблюдать нейтралитет в конфликте в Нагорном Карабахе. Кроме того, Москва имеет хорошие отношения с Баку.

Конечно, это непростая ситуация, но мы удовлетворены качеством выполнения Россией своих обязательств перед Арменией, — отметил он в интервью немецкому телеканалу ARD.

Он отметил, что считает размещение российских миротворцев в Карабахе самым эффективным вариантом.

Вопрос здесь не только и не столько политический, сколько практический, потому что <...> Россия присутствует в регионе, Россия знает регион, я могу даже говорить о вопросах языковой коммуникации, — подчеркнул он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российская сторона должна придерживаться нейтральной позиции в вопросе Нагорного Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.