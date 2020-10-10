Парламент Киргизии обсудит только кандидатуру Жапарова на пост премьера

https://static.news.ru/photo/9dbede18-0af6-11eb-89e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Берец/ТАСС

Кандидатура Садыра Жапарова на пост премьера-министра Кргизии будет единственной, которую обсудит парламент во время запланированного на 10 октября внеочередном заседании.

По словам вице-спикера парламента республики Аиды Касымалиевой, считается, что коалиция большинства уже утвердила его кандидатом.

И теперь он вносит в парламент свою программу и структуру, и мы утверждаем его кандидатуру, — пояснила она в комментарии для ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 6 октября Верховный суд Киргизии отменил приговор Садыру Жапарову, сидевшему за захват заложника. В этот же день парламент проголосовал за назначение Жапарова новым премьер-министром республики.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.