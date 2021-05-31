«Панические атаки»: адвокат рассказал о состоянии задержанной Сапеги

https://static.news.ru/photo/510feda0-c220-11eb-b3ae-96000091f725_660.jpg Александр Филанович (слева) Фото: Тамара Беляева/РИА Новости

Адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги Александр Филанович рассказал о состоянии её здоровья. По его словам, иногда у девушки случаются панические атаки, но она с ними справляется, сообщает РИА Новости.

С её слов, чувствует себя нормально, понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает, — заявил защитник журналистам.

София Сапега была задержана в минском аэропорту 23 мая. Она летела вместе с экс-главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем из Афин в Вильнюс самолётом Ryanair. Борт совершил экстренную посадку в белорусской столице после сообщений о бомбе. Девушке пока не предъявлено никакого обвинения, но суд арестовал её на два месяца.

Ранее провластный белорусский Telegram-канал «Жёлтые сливы» опубликовал видео с россиянкой, на котором она признаётся в администрировании Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси». В нём публиковались личные данные силовиков.

В беседе с NEWS.ru доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин напомнил, что между Россией и Белоруссией существует Договор о взаимной правовой помощи по уголовным и гражданским делам, поэтому Москва вправе потребовать, чтобы ей выдали арестованную в Минске россиянку.