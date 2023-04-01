Отрывают пальцы: как захватывают храмы на Украине, чего еще лишится УПЦ Сколько храмов и монастырей осталось в УПЦ и что с ними будет дальше

Фото: ergei Chuzavkov/SOPA Images/Global Look Press

Киевский суд разрешил властям выгнать монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Как уже писал NEWS.ru, теперь они могут перейти в автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ) или отправиться в другие монастыри УПЦ. 1 апреля наместнику лавры митрополиту Павлу вручили уведомление о возбуждении уголовного дела по подозрению в разжигании религиозной розни и работе на Россию. Какая собственность еще находится в ведении УПЦ и какие шансы у ПЦУ получить эти объекты вслед за лаврой, выяснил NEWS.ru.

Что станет новой целью после Киево-Печерской лавры

Накануне Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ в иске к заповеднику «Киево-Печерская лавра», в котором клирики потребовали признать недействительным односторонний отказ от договора аренды одноименного монастыря.

«Решение суда показало полное презрение к базовым правам человека, а именно к религиозной свободе, к запрету государству вмешиваться в дела религиозных организаций. Этот суд абсолютно беззаконен, он лишь легализует несправедливое и преступное решение властей ликвидировать Украинскую православную церковь и изгнать ее из главнейшей святыни — Киево-Печерской лавры», — заявил NEWS.ru зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Фото: Aniskov/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Свято-Успенская Почаевская лавра

Теперь в Русской православной церкви опасаются, что следующим объектом внимания украинских властей станет второй по значению монастырь УПЦ — расположенная в Тернопольской области Свято-Успенская Почаевская лавра.

В ноябре 2018 года Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений обители в пользование УПЦ, вернув их в ведение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

«Есть опасения, что раскольники будут двигаться в направлении Почаевской лавры», — добавил Кипшидзе.

Сколько объектов осталось у УПЦ

Назвать точное число приходов, храмов и других культовых объектов, принадлежащих Украинской православной церкви, невозможно. Цифры сильно различаются в зависимости от того, кто производил подсчет.

Так, согласно данным самой УПЦ, на конец 2022 года под ее юрисдикцией находилось 12 148 приходов и 262 монастыря, в которых несли послушание более 4,6 тыс. монахов. Годом ранее у УПЦ насчитывалось 12 381 приход и 260 монастырей. Таким образом, за год количество приходов сократилось на 233, а монастырей стало на два больше.

Фото: Vyacheslav Maevskiy/Russian Look/Global Look Press Михайловский Златоверхий монастырь

Между тем, согласно статистике украинской Службы этнополитики и свободы совести, в октябре 2022 года в стране насчитывалось 9107 религиозных организаций (общины, монастыри, миссии и духовные учебные заведения) в юрисдикции Украинской православной церкви и 5194 — в юрисдикции Православной церкви Украины.

А в январе 2022 года за ПЦУ числилось 6408 религиозных организаций, в том числе 6185 общин и 71 монастырь. В УПЦ — 8874, в том числе 8498 общин и 161 монастырь. Статистика за январь по неизвестной причине не включает данные по Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областям. В то время как октябрьские данные включают не только эти регионы, но и Крым с Севастополем.

Как приходы УПЦ оказываются в собственности ПЦУ

Согласно украинскому законодательству, чтобы сменить церковную принадлежность общины, необходимо заручиться двумя третями голосов прихожан. После чего происходит регистрация смены юрисдикции в органах власти. При этом не согласные с переходом в другую религиозную структуру верующие имеют право создать и зарегистрировать собственную общину.

Однако на практике все упирается в вопрос, кто получит право пользования приходом. По закону при смене юрисдикции община сохраняет собственность на сооружения. А значит, тем, кто решил отказаться от перехода, нужно строить собственный храм.

Фактически юрисдикция определяется тем, кто контролирует приходскую церковь. Потому такое распространение на Украине получили захваты храмов.

Так, 8 марта в Житомирской епархии УПЦ сообщили, что сторонники ПЦУ захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Глубочица на окраине Житомира. Особо подчеркивалось, что «настоятель и община храма остаются в лоне УПЦ».

А 18 марта в Черновицко-Буковинской епархии заявили о захвате активистами ПЦУ храма великомученика Димитрия Солунского в Юрковцах Черновицкой области. Епархиальная пресс-служба сообщила, что нападавшие «били ломом по воротам Свято-Димитровского храма», которым оторвали фалангу пальца одному из прихожан.

Фото: Социальные сети Захвате активистами ПЦУ храма великомученика Димитрия Солунского в Юрковцах Черновицкой области

Также в марте в Ивано-Франковске сторонники Православной церкви Украины захватили собор Рождества Христова.

«Имеет место рейдерский захват религиозной общины сторонниками ПЦУ и незаконная перерегистрация с целью завладения собором Рождества Христова, принадлежащего на законных основаниях верующим УПЦ, который также строился ими на собственные пожертвования», — заявили в Ивано-Франковской епархии УПЦ.

Представители епархии подчеркнули, что это единственный храм города, который оставался в юрисдикции УПЦ. По данным СМИ, собор Рождества Христова был последним приходом УПЦ на всей территории Ивано-Франковской области. Между тем еще в октябре Служба этнополитики насчитала там 29 общин УПЦ.

Из этого можно сделать вывод, что процесс перехода православных приходов УПЦ к ПЦУ идет довольно активно и далеко не всегда добровольно. Однако точными данными в Русской православной церкви не располагают.

«Это процесс неопределенный, много конфликтных ситуаций, статистики у нас нет. Сейчас там никто ее предоставлять не будет», — пояснил Вахтанг Кипшидзе.

Согласно интерактивной карте, на которой отображается переход приходов УПЦ к ПЦУ, с 24 февраля прошлого года сменили церковную юрисдикцию 190 православных общин.

Фото: СБУ

Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) неоднократно проводила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

«Ожидания, к сожалению, таковы, что власть продолжит свою борьбу с Украинской православной церковью, демонстрируя свою богоборческую по факту природу», — посетовал Кипшидзе.

Каковы политические последствия

Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин считает, что действия украинских властей против УПЦ начинают бить по репутации президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский запустил это движение, и на самом деле каждый шаг для него проигрышный. Он запускает изгнание из лавры в решающий момент, когда ему нужна максимальная консолидация общества. А он его дополнительно разделяет по религиозному признаку. Если он предпочтет отступиться и переждать, все националисты на Украине обвинят его в нерешительности, в том, что он „потворствует москалям“. Так что любой шаг для него проигрышный. Похоже, он сотворил тот камень, который сам не может поднять», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

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