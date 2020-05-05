Токаев назвал недопустимым отрицать роль СССР в борьбе с нацизмом

https://static.news.ru/photo/c5fcb8fe-8ea6-11ea-9855-fa163e074e61_660.jpg Касым- Жомарт Токаев Фото: AkordaPress/facebook.com

СССР сыграл важнейшую роль в победе над нацистским режимом. Отказываться принимать это — значит не считаться с реалиями истории, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он высказался «категорически против» фальсификации истории.

Отрицать ключевую роль Советского Союза в достижении победы — это значит идти против исторической истины, — сказал Токаев в интервью ТАСС.

Вместе с тем он отметил и заслуги союзников — США, Великобритании и других государств, которые также умалять нельзя. Всё это был единый фронт в борьбе против нацистского режима, напомнил казахстанский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете на приравнивание СССР к нацистской Германии. Эксперты работают над окончательной формулировкой, которая оставит пространство для серьёзной исторической дискуссии.