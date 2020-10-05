Осуждённого на 11 лет Атамбаева освободили из СИЗО Бишкека

https://static.news.ru/photo/3c5fb4a2-075f-11eb-bd8b-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: imago stock&people/Global Look Press

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобождён из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Свобода стала возможной для осуждённого на длительный срок политика после переговоров руководства ГКНБ с группой людей, протестующих против результатов парламентских выборов.

Переговоры начались, когда протестующие сломали ворота здания ГКНБ и вошли внутрь помещения, сообщает ТАСС.

Акция протеста несогласных с итогами парламентских выборов началась на центральной площади Бишкека утром 5 октября. Когда вечером милиция стала разгонять демонстрантов, начались столкновения. Участники протестной акции уже захватили в Бишкеке здание парламента, в котором также размещается администрация главы Киргизии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники проходящей в столице Киргизии протестной акции после захвата здания парламента двинулись к зданию СИЗО ГКНБ. Их целью являлось освобождение находящегося там Алмазбека Атамбаева. Он пребывал в СИЗО с августа 2019 года, в июне 2020 года был приговорён к лишению свободы сроком на одиннадцать лет и два месяца.