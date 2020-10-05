Осуждённого на 11 лет Атамбаева освободили из СИЗО Бишкека

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобождён из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Свобода стала возможной для осуждённого на длительный срок политика после переговоров руководства ГКНБ с группой людей, протестующих против результатов парламентских выборов.
Переговоры начались, когда протестующие сломали ворота здания ГКНБ и вошли внутрь помещения,
Акция протеста несогласных с итогами парламентских выборов началась на центральной площади Бишкека утром 5 октября. Когда вечером милиция стала разгонять демонстрантов, начались столкновения. Участники протестной акции уже захватили в Бишкеке здание парламента, в котором также размещается администрация главы Киргизии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что участники проходящей в столице Киргизии протестной акции после захвата здания парламента двинулись к зданию СИЗО ГКНБ. Их целью являлось освобождение находящегося там Алмазбека Атамбаева. Он пребывал в СИЗО с августа 2019 года, в июне 2020 года был приговорён к лишению свободы сроком на одиннадцать лет и два месяца.
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