Оператор Associated Press пострадал при протестах в Минске

https://static.news.ru/photo/120233e8-da90-11ea-bbff-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Kirilenko_a

Оператор Associated Press Мстислав Чернов пострадал в ходе протестов в Белоруссии, он госпитализирован.

Мужчина доставлен в 10-ю больницу. Он работал около стелы, где проходил несанкционированный митинг. Как уточнили в медучреждении, оператор может ходить самостоятельно и говорить, сейчас его осматривают врачи, передаёт РИА Новости.

В ночь на 10 августа протестующие в центре Минска начали строить баррикады. При этом сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция зажигает фаеры и бросает их в сторону силовиков. Отмечается, что при разгоне манифестантов некоторые из них становились на колени перед ОМОНом и просили их не бить. У милиционеров участники акции наблюдают помповые ружья.

По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набирает на выборах 81,35% голосов, Светлана Тихановская — 8%.

Как писал NEWS.ru ранее, оперштаб, созданный в связи с проведением в Белоруссии президентских выборов, не располагает информацией о пострадавших в ходе акций протеста в республике силовиках, сообщили в МВД страны.