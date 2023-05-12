«Он при смерти»: в Грузии возмутились отказом ЕСПЧ спасти Саакашвили Грузинский политолог Читадзе возмущен отказом ЕСПЧ принять Саакашвили на лечение в Варшаве

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили по видеосвязи из больницы во время слушаний по его делу в Тбилисском городском суде

Создается впечатление, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял сторону грузинских властей, отказываясь принять больного экс-президента Грузии на лечение, заявил в беседе с NEWS.ru грузинский политолог, профессор Международного Черноморского университета Ника Читадзе.

В Грузии сейчас обсуждают решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отклонившего 12 мая просьбу адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о его переводе на лечение в европейскую клинику в Варшаве.

Права человека должны быть защищены, несмотря на его политические взгляды. Саакашвили находится при смерти. Возникает вопрос о компетенции судей ЕСПЧ, хотя мы не раз убеждались, что в западных демократических структурах есть конкретные люди, которые настроены не демократически. В данном случае создается впечатление, что они приняли сторону властей Грузии, — отметил Читадзе.

При этом Шота Тутберидзе, адвокат Саакашвили, заявил, что судебная тяжба по переводу политика на лечение за границу продолжается и что нынешнее решение ЕСПЧ «не окончательное».

С мая 2022 года Саакашвили находится в элитной тбилисской клинике Vivamedi под круглосуточной охраной. Ранее он был приговорен к шести годам заключения за организацию избиения депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили. В ноябре адвокат Саакашвили сообщил, что ему диагностировали 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменцию.