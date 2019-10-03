Администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
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Издание также отметило, что окружение лидера рассматривает возможность провести синхронные очередные местные выборы раньше, чем осенью следующего года.
Перед этим нужно внести изменения в Конституцию Украины, где прописано, что очередные выборы проходят в последнее воскресенье октября, — говорится в сообщении.
Однако команда политика, которую называют «монолитной» из-за двух вариантов по выборам, всё-таки разделилась во мнениях.
Глава администрации Андрей Богдан скептически относится к идее внесения изменений в конституцию. А вот его первый заместитель Сергей Трофимов совместно с профильным комитетом прорабатывают два варианта проведения голосования.
Согласно «формуле Штайнмайера», которая была согласована 1 октября, вводится в действие механизм закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах ДНР и ЛНР. Временно — в день выборов и на постоянной основе после отчёта ОБСЕ по их итогам.
Ранее News.ru писал, что в Верховной раде потребовали обнародовать переговоры Зеленского с Путиным.
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