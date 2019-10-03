https://static.news.ru/photo/5cd5e6c8-e5de-11e9-acc9-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Как сообщила « Украинская правда », они могут состояться вместе с местными выборами по всей стране осенью 2020 года или отдельно весной–летом следующего года.

Издание также отметило, что окружение лидера рассматривает возможность провести синхронные очередные местные выборы раньше, чем осенью следующего года.

Перед этим нужно внести изменения в Конституцию Украины, где прописано, что очередные выборы проходят в последнее воскресенье октября, — говорится в сообщении.

Однако команда политика, которую называют «монолитной» из-за двух вариантов по выборам, всё-таки разделилась во мнениях.

Глава администрации Андрей Богдан скептически относится к идее внесения изменений в конституцию. А вот его первый заместитель Сергей Трофимов совместно с профильным комитетом прорабатывают два варианта проведения голосования.

Согласно «формуле Штайнмайера», которая была согласована 1 октября, вводится в действие механизм закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах ДНР и ЛНР. Временно — в день выборов и на постоянной основе после отчёта ОБСЕ по их итогам.

Ранее News.ru писал, что в Верховной раде потребовали обнародовать переговоры Зеленского с Путиным.