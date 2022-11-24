ОДКБ под вопросом: зачем союзники приезжали на саммит в Ереван? Кто останется под обломками, если СВО пойдет не по плану Кремля?

Фото: kremlin

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Саммит в Ереване собрал глав государств-участников ОДКБ, секретарей советов безопасности и министров иностранных дел. Совместных встреч подобного уровня до конца года для руководства России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении больше не предусмотрено. Поэтому стороны в течение трех часов пытались охватить весь круг вопросов, от модернизации военных сил ОДКБ до урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Плюс повестка включала не только совместное заседание, но и двусторонние встречи лидеров. Участники заседания отметили, что «несмотря на все сложности, ОДКБ необходима и востребована». Но с ними вряд ли согласились бы протестующие под окнами оппозиционно настроенные армянские граждане, требовавшие скорейшего выхода Армении из организации. Смогут ли лидеры государств-участников реанимировать ОДКБ, разбирался NEWS.ru.

Кто останется под обломками?

Нынешний год начался для ОДКБ хотя беспокойно, но и результативно — со ввода миротворцев в Казахстан. Однако уже через несколько месяцев после успешной январской операции по оказанию помощи руководству Казахстана во время массовых беспорядков для ОДКБ наступил кризисный период. В мае на московском саммите из уст премьер-министра Армении Никола Пашиняна прозвучала резкая критика ОДКБ. Ереван выразил недовольство действиями коллег во время карабахской войны. В конце сентября Армения и вовсе отказалась от учений в рамках ОДКБ, проходивших на территории Казахстана. Следующие по плану манёвры должны были пройти в середине октября нынешнего года в Киргизии, но власти этой страны их отменили. Эксперты обратили внимание, что за 30 лет своего существования ОДКБ ещё не подвергалась такой критике со стороны своих членов, и уж тем более не было демонстративных отказов от учений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в Ереване о нерушимости ОДКБ, однако подчеркнул, что будущее организации напрямую может зависеть от результата спецоперации РФ на Украине.

Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно, — отметил Лукашенко.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

То, что ОДКБ проживает не самое лучшие времена — очевидно. Эксперты не припомнят, чтобы в стране-хозяйке местные жители устраивали протесты наподобие тех, что прошли в Ереване. Российскую делегацию в южнокавказской республике встретили довольно прохладно. На антироссийском митинге, прошедшем накануне саммита, звучали лозунги вроде: «Россия — вон из Армении», «Россия — враг». Протестующие выходили с флагами Украины, намеренно демонстрируя поддержку Киева в СВО, а родственники без вести пропавших во время второй войны в Карабахе армянских военнослужащих скандировали «Путин, верни наших ребят». Оппозиционные митинги с требованием о выходе Армении из ОДКБ проходили и в сентябре нынешнего года. По всей видимости, оппозиционные круги Армении решили надавить резкими протестами уже не только на свои власти, но и на лидеров других стран-участниц ОДКБ перед обсуждением проекта помощи Армении.

О том, что вопрос армяно-азербайджанского урегулирования будет обсуждаться отдельно, уже бывший генсек ОДКБ Станислав Зась предупредил сразу. Но лидеры все-таки затронули его частично на совместном заседании в узком формате. Так, президент России Владимир Путин рассказал о надежде вывести Баку и Ереван на заключение мирного договора. А белорусский лидер и вовсе подчеркнул, что конфликт между сторонами можно будет наконец-таки разрешить, но только в том случае, если ОДКБ «будет действовать именно так, как договорился на этой встрече». Тем не менее, армянские телеграм-каналы сообщают, что в ходе переговоров состоялось довольно острое обсуждение по вопросу оказания помощи Армении против Азербайджана. По словам пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова, Пашинян «трактовал работу ОДКБ как фиаско». Но даже при такой раздраженной реакции армянских властей, окончательно согласовать какие-то меры поддержки Армении все-таки не удалось. Точнее, как заявил позже Зась, «документ находится в высокой степени готовности, но нуждается в доработке».

Возможно, именно это обстоятельство повергло Пашиняна в расстройство, которое не ускользнуло от взгляда президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Что ты хмурый такой?» — спросил он у армянского премьер-министра перед официальной встречей. Возможно, уйдя в соседний зал, армянский лидер подробно объяснил причину своего тяжёлого настроения.

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Более детальные обсуждения продолжились уже с главным посредником армяно-азербайджанского урегулирования. В графике визита Путина жирной строкой была запланирована отдельная встреча с армянским премьером. Лидеры встречались в Сочи чуть меньше месяца назад, однако даже за это время вопросов для обсуждения накопилось немало. Впрочем, обе стороны подтвердили, что успешное двустороннее сотрудничество имеет место быть.

Отношения стран носят союзнический характер, имеют древние и глубокие корни. Мы имели возможность обсудить вопросы регионального характера. В том числе, разблокирования транспортных артерий. Рад возможности и тому, что на полях сегодняшних мероприятий есть возможность провести и двустороннюю встречу, — отметил в приветственной речи российский лидер.

Пашинян при этом отметил, что проблем сегодня остается очень много, особенно в вопросах реализации трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты при посредничестве Москвы после второй войны в Карабахе в 2020 году. При это армянский премьер выразил надежду, что переговоры принесут долгосрочный мир в регион.

Фото: kremlin Владимир Путин с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном

Но пока что серьезные проблемы остаются в вопросах разблокирования экономических и транспортных коммуникаций, в том числе и в плане предоставления возможности «беспрепятственного передвижения» между западными регионами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой. При этом Пашинян не упустил возможность пожаловаться, что Лачинский коридор, соединяющий Армению и Карабах, не полностью находится под контролем миротворческого контингента РФ, поскольку там часть позиций контролирует азербайджанская армия. В настоящий момент эти пункты регулярно обсуждаются, но консенсуса пока нет. Нерешенным остается и вопрос вывода незаконных армянских формирований с территории Карабаха, которые должны были покинуть земли одновременно со вводом в регион российского миротворческого континента. Кроме того, Армения требует от посредников помочь вернуть в повестку вопрос статуса Карабаха. Хотя азербайджанская сторона уже не раз заявляла, что карабахский вопрос решен, а будущее армянского населения Армении — внутреннее дело Азербайджана. Поэтому как Москва будет искать компромисс в столь непростых условиях — пока неясно.

Хотя на мосту Победы в Ереване, по которому следовал кортеж российского лидера, собрались люди с плакатами «Вместе» и «Добро пожаловать», о прозападных настроениях в союзнической России стране известно далеко не первый год. В последнее же время отношения Москвы и Еревана стали еще прохладнее. В Армении недовольны позицией Кремля, которую он демонстрирует в своей посреднической политике на Южном Кавказе и обвиняют Москву в «предательстве» и «недостаточной поддержке»

С одной стороны, России, которая сильно отвлеклась на украинский кризис и ослабила позиции на Южном Кавказе, сейчас важно вернуть туда свое влияние. В последнее время этот регион стал новым фронтом противостояния Москвы и Запада. По сути, саммит в Ереване должен заверить Армению в приверженности российских коллег к союзничеству и укрепить легитимность Пашиняна. С другой стороны, Путину сейчас необходимо оказать влияние на армянского премьера, чтобы создать условия для подписания мира между Арменией и Азербайджаном. Конечно, в скорейшем прогрессе на пути к миру нуждаются и в Баку, и в Ереване, но возникает впечатление, что еще больше в этом нуждается Москва. А визит Путина выглядит как попытка перехватить инициативу, чтобы не дать возможности Западу еще больше укрепиться на Южном Кавказе. Между тем, до конца этого месяца должен состояться новая трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве их партнеров из ЕС.

Фото: kremlin Главы государств – членов ОДКБ

Впрочем, ожидать от Еревана каких-то решительных антироссийских шагов не стоит. Покидать ОДКБ Армения не собирается, заявил Песков. С ним согласны и армянские эксперты. В ближайшее время Армения из ОДКБ не выйдет, поскольку руководство страны понимает несвоевременность такого шага, убеждён, например, армянский политолог Акоп Бадалян.

Мягко говоря, организация нас, конечно, разочаровывает. Но ведь и оснований не было рассчитывать на ОДКБ. В последние десять лет мы видели, что это не тот военно-политический блок, который выберет именно Армению в споре с Азербайджаном. Напротив, страны-члены ОДКБ больше сотрудничают с Азербайджаном, чем с нами. И всё же выход из организации нам ничего не даст. Более того, ОДКБ можно сравнить с комнатой, в которой решаются вопросы безопасности стран, в том числе и Армении. Уход из этой комнаты означает для нас потерю влияния на эти процессы. Работать здесь надо, одновременно ища другие организации для сотрудничества в сфере безопасности, — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Конфликт Киргизии и Таджикистана

Ещё одной линией разлома в ОДКБ стал пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. Обе страны-участницы обращались за помощью в организацию, предлагали разместить её военный контингент на «спорных участках» границы. ОДКБ не ответила на эти предложения практическими шагами. Как полагают эксперты — из-за отсутствия у неё опыта разрешения межгосударственных противоречий, прекращения межнациональных вооружённых конфликтов. Несмотря на это ни Бишкек, ни Душанбе не ставят вопроса о выходе из ОДКБ.

Обеим странам по-прежнему помощь организации в разрешении пограничного спора, — подчеркнул в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Анвар Акматов. — Помощь нужна в формате консультаций, экспертных предложений, работы с признанными всеми сторонами картами советского периода. Желателен будет для нас разработанный ОДКБ механизм безопасности на границе.

Политолог Акматов считает, что участие Москвы, с которой здесь ассоциируют ОДКБ, в разрешении спора выгодно и Бишкеку, и Душанбе ещё и потому, что на неё можно будет исподтишка списывать неудачи урегулирования трудноразрешимого пограничного конфликта. Киргизское общество чувствует себя в нём проигравшим. Привлекая Москву в этом спор, власти Киргизии как бы делят свою неудачу с ней — они могут намекать своим гражданам, что теперь не от них всё зависит, это, мол, российская сторона навязывает нам решения. В свою очередь, Таджикистан тоже могут склонить к уступкам, это негативно будет воспринято таджиками, и тут уже президент Рахмон не упустит шанса, чтобы сказать: Москва вынуждает! А политические выгоды от участия в разрешении конфликта ОДКБ, президенты Рахмон и Жапаров, конечно, припишут себе, полагает эксперт.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

ОДКБ выгодна всем её участникам по различным причинам, отметил в беседе с NEWS.ru политолог и эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Все страны ОДКБ связывают с ней свои интересы. Без неё резко ухудшиться внутренняя и внешняя ситуация для Киргизии и Таджикистана. Элита Казахстана демонстрирует свою независимость, но все прекрасно помнят, что именно десант ОДКБ в январе нынешнего года спас правящий режим, сохранил у власти Токаева. Без ОДКБ возникает большая угроза для существования Армении. Очень озабочен сохранением своей власти президент Белоруссии Лукашенко, который рассчитывает, что в трудное для него время ОДКБ придёт ему на помощь, — полагает Суздальцев.

По мнению политолога, при этом надежды Москвы организация всё же не оправдала. Россия ждала большую поддержку ОДКБ в специальной военной операции на Украине. Но страны-участницы организации занимают демонстративно нейтральную позицию в отношении СВО, кроме Белоруссии.

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ

Эксперты напоминают, что почти все члены ОДКБ в решении вопросов своей безопасности налаживают отношения и с другими странами, в том числе настроенными антагонистично в отношении Москвы. Например, Душанбе в нынешнем августе проводил совместные военные учения с США. В сентябре Киргизию посетила делегация американских военных во главе с директором по ресурсам и анализу Центрального командования США Робертом Унгером.

Тему передачу Арменией председательства в ОДКБ Белоруссии обойти не могли. Лукашенко получал председательство, но лишался «своего» генсека. Белоруса Станислава Зася теперь на этом посту с начала 2023 году сменит представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, в прошлом — посол Астаны в Москве. Его называют политиком, который объединяет российские и казахстанские интересы, что выгодно ОДКБ.

В Москве с тревогой говорят о намерениях Запада через военное сотрудничество вытеснить ОДКБ из Центральной Азии и Южного Кавказа. Но в этих регионах относятся к такому сотрудничество спокойно — многовекторность не отменяет приоритета России в их сегодняшней жизни. Критика постсоветских стран ОДКБ на самом деле служит способом добиться от неё новых выгод, а не прологом для разрыва отношений.