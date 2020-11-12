Обязательный масочный режим ввели в Минске

https://static.news.ru/photo/3c329400-24d2-11eb-9a80-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

На фоне пандемии коронавируса минские власти ввели в городе обязательный масочный режим. Об этом сообщил белорусский Минздрав.

По данным ведомства, на заседании Минского горисполкома были внесены соответствующие изменения в решение № 1069, утверждающее «меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске».

Теперь в общественном транспорте, метро, маршрутных и обычных такси необходимо носить маску. При этом требование касается не только работников всех объектов города, но и посетителей, передаёт ТАСС.

Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня, — заявили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что решение обязывает глав организаций принять меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий. Ранее обязательный масочный режим был введён в Гомельской и Могилёвской областях, а также в Бресте и Полоцке. Кроме того, на момент введения масочного режима в Минске эти меры уже действовали в нескольких вузах города.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более половины населения в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и в Пензенской области не соблюдают масочный режим в общественном транспорте и торговых центрах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.