Попова назвала регионы, жители которых не соблюдают масочный режим

https://static.news.ru/photo/50791a68-2281-11eb-8825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более половины населения в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и в Пензенской области не соблюдают масочный режим в общественном транспорте и торговых центрах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

В некоторых субъектах РФ в общественном транспорте, в торговых центрах более 50% людей ходят без масок. Такие данные у нас есть по Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Пензенской области, — цитирует РИА Новости Попову.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор выпустил распоряжение, согласно которому с 28 октября на территории России начал действовать всеобщий режим обязательного ношения масок в общественных местах. Теперь граждане должны использовать указанное средство индивидуальной защиты при поездке в лифте, в такси или в общественном транспорте. Кроме того, маску нужно надевать в местах общего пользования, которые вмещают 50 и более человек одновременно.

За нарушение правил со стороны граждан региональные власти будут вводить дополнительные ограничительные меры. Роспотребнадзор также рекомендовал субъектам РФ ограничить работу развлекательных заведений, клубов, ресторанов и не только. Согласно рекомендации, их рабочее время должно заканчиваться в 23:00, а начинаться не ранее 06:00.

Кроме того, регионам посоветовали усилить режим дезинфекции в общественных местах, а также при необходимости принять меры для защиты граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.