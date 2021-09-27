ОБСЕ не представила Баку предложений после завершения войны в Карабахе

Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) до сих пор не представила Азербайджану никаких предложений после завершения войны в Карабахе. В настоящее время Баку не видит активных действий со стороны Минской группы. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью агентству Anadolu.

Он напомнил, что в период переговорного процесса представители ОБСЕ приезжали, выступали с инициативами, определяли повестку диалога на уровне президентов и предлагали темы для обсуждений. Обе стороны вели переговоры по этим вопросам.

Сегодня же, несмотря на то, что с окончания войны прошел год, от них нет никаких предложений, — отметил Алиев.

По его словам, посредники после окончания войны приезжали в Азербайджан лишь раз. Тогда Алиев попросил их выступить с предложениями. Азербайджанский лидер подчеркнул, что конфликт в регионе удалось решить. На территории Азербайджана есть регионы Карабах и Восточный Зангезур.

В подобной ситуации должны быть сформированы новые вопросы по деятельности Минской группы, — считает Алиев.

По его мнению, сфера деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ должна включать следующие моменты: меры по укреплению доверия между сторонами, открытие дорог, коридоров, урегулирование армяно-азербайджанских отношений, усилия в направлении подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Ранее Алиев заявил, что в целом доволен трёхсторонним соглашением по Карабаху. По его словам, основные вопросы, отражённые в этом документе, решены. При этом Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября по вопросу открытия коридоров.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.