https://static.news.ru/photo/dd7f73e2-e84b-11e9-8a07-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Andrew Harrer/CNP/AdMedia/Global Look Press

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому, в которой содержится требование обнародовать переговоры экс-главы страны Петра Порошенко с Вашингтоном, появилась на сайте украинского президента.

Требую обнародовать полные тексты стенограмм всех телефонных разговоров, которые были проведены между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Бараком Обамой и состоялись в период с 2014 по 2017 годы, — указано в сообщении.

Автор петиции также просит опубликовать все стенограммы переговоров Порошенко с другими официальными лицами США с 2014 по 2019 год.

Петицию разместило частное лицо. Сейчас обращение поддержали уже около 60 человек при минимально необходимых 25. Сбор подписей будет открыт ещё 90 дней.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко принял участие в акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера», которая проходит в Киеве, писал News.ru.