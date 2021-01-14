Облсовет в Житомире взяли штурмом протестующие против повышения цены на газ

https://static.news.ru/photo/8d3415ba-5743-11eb-9e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Михалец/facebook.com

Массовые акции протеста против повышения тарифов на газ проходят на Украине. В Житомире манифестанты взяли штурмом здание областного совета.

Как сообщает РИА Новости, житомирская акция началась в 11:00 (12:00 мск) на территории предприятий «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт». Число участников составило около 250–300 человек. По пути к облсовету протестующие останавливались у офиса «Житомироблэнерго».

Представители администрации, находившиеся во взятом штурмом здании, перешли в зал для заседаний. Там начались переговоры с протестующими.

Акции протеста против повышения тарифов на газ проходят также в Одессе, Полтаве, в Харьковской, Кировоградской, Закарпатской и других областях. В некоторых местах люди перекрывают дороги. Одесситы, в частности, заблокировали движение на проспекте Гагарина.

Газ на Украине подорожал с начала 2021 года. Власти страны также отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. После этого в разных регионах страны начались протесты. 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что кабмин намерен ввести госрегулирование цены на газ, зафиксировав её на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина. Эта мера может снизить стоимость топлива для потребителей в ряде регионов на 30%.

Ранее NEWS.ru приводил результаты опроса, свидетельствующие, что на Украине становится всё меньше довольных жизнью людей. Таковыми в 2020 году себя назвали лишь 14% участников исследования против 33% в 2019 году.