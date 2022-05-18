«Нужно запугать»: политолог допустил показательные казни в Белоруссии Политолог Болкунец: в ближайшее время в Белоруссии могут провести показательную казнь

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время в Белоруссии могут провести показательную казнь для запугивания протестующих, заявил политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с Lenta.ru. Кроме того, президент страны Александр Лукашенко способен угрожать расстрелами заключённых, если Европа откажется снять санкции, считает эксперт. Он отметил, что смертную казнь за покушение на теракт в стране ввели из-за последних протестных тенденций.

Очень активно ведёт себя партизанское движение: мы видели много случаев на железной дороге, когда перекрываются пути, уничтожаются объекты. Именно с этим и связаны поправки: нужно запугать участников протеста. Наверняка они будут включены в список потенциальных террористов. Предполагаю, что в ближайшее время власти проведут показательную смертную казнь, — сказал Болкунец.

Он добавил, что за пределами Белоруссии сейчас более десятка людей, которых обвиняют в причастности к террористической деятельности. При этом из-за её глобальной изоляции стране незачем смягчать законодательство ради того, чтобы понравиться Европе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс страны, который предусматривает смертную казнь за попытку совершения актов терроризма. Законопроект был одобрен палатой представителей и Советом Республики Национального собрания Белоруссии.