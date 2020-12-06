Новые силы спасателей из РФ прибыли в Карабах

В Степанакерт приехали дополнительные силы и средства МЧС России. Вместе с ними на территорию города доставили четыре тонны мебели в качестве гуманитарной помощи, сообщили в ведомстве.
Всего за время работы российского министерства в регионе на его территорию привезли 65 тонн помощи, по большей части стройматериалов.
Специалисты МЧС России, направленные сегодня из Москвы для наращивания группировки ведомства в Нагорном Карабахе, прибыли в Степанакерт. С завтрашнего дня они приступят к выполнению задач гуманитарной миссии, — сообщили в МЧС журналистам ТАСС.
Среди прибывших в Карабах специалистов — кинологи, горноспасатели Центра спасательных операций особого риска «Лидер», пиротехники, специалисты Ногинского спасательного центра, а также психологи. Кроме того, на место доставили оборудование, технику и автобусы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны РФ разминировали около 50 га территории в Нагорном Карабахе, обезвредив около 1150 взрывоопасных предметов.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны.
В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.
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