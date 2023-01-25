Никто не уйдет обиженным: Узбекистан не больно уволит 17 447 чиновников Дискуссии о сокращении госаппарата в Узбекистане могут служить завесой над «тайными» переговорами с «Газпромом»

Фото: president.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 25 января указ об очередном этапе административных реформ, который предполагает сокращение числа министерств и ведомств в стране с 61 до 28 и снижение численности чиновников на 24%. Как отметил узбекистанский лидер, «настало время перейти от „ручного управления“ к компактной и эффективной системе». В Узбекистане мнения о президентской инициативе разделились: одни собеседники NEWS.ru подчёркивают полезность указа, другие говорят о нём как о популистском, призванном заслонить собой более реальные проблемы.

Для придания резонанса президент Мирзиёев впервые затронул тему сокращения административного аппарата в послании парламенту и народу Узбекистана, ещё в конце прошлого года. Возможно, чтобы успокоить армию узбекских чиновников, президент в своей речи уточнил, что реформа будет поэтапной, не молниеносной. Но как бы подчёркивая неотвратимость своей инициативы, Мирзиёев добавил, что «никто не имеет права осуждать это».

В государственном аппарате много дублирующих функций, есть ненужные штаты. Очень высокая централизация. В результате слишком много времени, сил и ресурсов тратится на поиск правильных решений. Сколько времени уходит на то, чтобы проблема от района дошла до президента? Давайте сами представим. Бюрократия становится цепью на наших ногах, — отметил тогда в послании президент Мирзиёев.

Узбекские СМИ подробно проанализировали указ президента. Выяснилось, что всего под сокращение попадут 17 447 человек, в том числе 63 заместителя министров и руководителей. Освободятся 703 автомобиля и 10 зданий, бюджет сэкономит 1,5 трлн сумов (примерно $133 млн).

Несмотря на то что административная реформа рассчитана на несколько этапов, то есть на несколько лет, вредного в ней ничего нет, а полезное может проявиться, — отметил в беседе с NEWS.ru редактор ташкентского издания АsiaТerra Алексей Волосевич. — Видимо, президент почувствовал, что аппарат слишком разросся и бездельников надо гнать. Прилипалы ведь находятся там, где деньги, в данном случае в госаппарате.

В послании парламенту и народу Мирзиёев назвал сроки реализации административной реформы — «в течение шести лет». В узбекских традициях не допускать быстрых и радикальных решений по наиболее важным и болезненным вопросам для общества, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Анквар Акматов.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Здание Министерства финансов Узбекистана в Ташкенте

Цифры впечатляют. На первый взгляд, административная реформа действительно должна затронуть немалую часть министерств и ведомств, их сотрудников. Но если отнестись к документу внимательнее, то приходишь к выводу, что Мирзиёев предлагает обществу «нечто похожее на реформу». Во-первых, у указа долгий срок — передел системы произойдёт не скоро. Во-вторых, в узбекском обществе не принято выбрасывать людей на улицу, тем более из таких тёплых кабинетов. В каждом из них находятся чьи-то родственники, друзья, знакомые, при этом часто они являются квалифицированными специалистами, нужными стране. Бизнес не так сильно развит в Узбекистане, чтобы пристроить всех сокращённых специалистов. Опыт показывает, что громкие сокращения чиновников заканчиваются тихим созданием для них новых мест в других структурах. Поэтому панику инициатива президента в госаппарате не вызвала, — сказал собеседник интернет-издания.

На взгляд политолога Акматова, указ об административной реформе имеет цель не только приободрить общество, но и стать сигналом внешнему миру: Узбекистан реформируется, избавляется от бюрократизации. После прихода Мирзиёева на высшую должность в 2016 году внешнеэкономические связи страны на глазах стали расширяться. В страну пошёл крупный иностранный бизнес. Узбекистан провёл налоговую реформу и либерализацию таможенно-тарифной политики, ввёл свободную конвертацию валюты, освободил из тюрем оппозиционеров, правозащитников и журналистов. Ташкент открылся для соседних государств, претендуя на экономическое лидерство в регионе. В сфере автопрома он уже добился этого лидерства, выйдя по производству автомобилей на второе место на постсоветском пространстве после РФ. Узбекистан также стал инициатором проекта «Тюркский автопром».

При Исламе Каримове (президент Узбекистана с 1991 по 2016 год. — NEWS.ru) страна стала «осаждённой крепостью», границы которой были в прямом смысле заминированы, — продолжает Анвар Акматов. — Мирзиёев начал некоторую либерализацию, открыл страну. В данном случае он предлагает «реформу по-восточному», без резких движений, устраивающую большинство сотрудников реформируемых органов власти. В то же время в стране укрепляется вертикаль власти, появляются министерства-монстры, под которые уйдут многие комитеты и агентства. Всё это в характере Мирзиёева и всего Узбекистана.

Указ президент Мирзиёев подписал в среду, 25 января. В Узбекистане полагают, что дата была выбрана не случайно — на следующий день после переговоров Минэнерго республики и «Газпрома», в результате которых была подписана дорожная карта по сотрудничеству в газовой отрасли. Документ не был опубликован, что породило множество вопросов у местных журналистов и блогеров. Некоторые из них, ссылаясь на «хорошо информированные источники», сообщили в среду, что Узбекистан якобы согласился на передачу «Газпрому» своей газотранспортной системы в доверительное управление. Авторы материалов пришли к выводу, что таким образом страна лишается части своего суверенитета.

Фото: president.uz Шавкат Мирзиёев

К вечеру в среду Минэнерго Узбекистана попыталось опровергнуть утверждения журналистов и блогеров, пообещав, что впредь будет подробно рассказывать о реализации дорожной карты общественности. Но текст дорожной карты ведомство всё же не опубликовало. Широкие дискуссии об административной реформе, судя по всему, могут выполнять ещё и задачу по отвлечению внимания общества от неудобного газового вопроса.