Узбекские машины хотят в Россию: «Тюркский автопром» переходит границы Компания UzAuto Motors инициировала выпуск Chevrolet в Азербайджане и Казахстане, а одним из рынков сбыта может стать Россия

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Автомобиль Chevrolet Onix

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан объединились для создания проекта «Тюркский автопром». Инициатором его стала компания UzAuto Motors, сообщившая в конце прошлого года о заключении с Казахстаном соглашения о производстве автомобиля Chevrolet Onix. Узбекская компания планирует начать производство этих же автомобилей в Азербайджане. Возможно, новый автомобильный альянс в числе своих ключевых задач рассматривает попытку прорыва на российский рынок, который после введения западных санкций покинули многие крупнейшие в мире автобренды. О том, насколько «тюркский автопром» сегодня готов к конкурентной борьбе как в России, так и в других странах СНГ — в материале NEWS.ru.

Тюркский автомобильный треугольник

Узбекская UzAuto Motors в рамках проекта «Тюркский автопром» намерена помочь казахстанским и азербайджанским партнёрам перевести свои мощности с крупноузловой сборки автомобилей на полный производственный цикл. Выпускать эти заводы будут Chevrolet Onix — легковой автомобиль, который сейчас, помимо Узбекистана, собирается ещё и в Бразилии. Весной нынешнего года первые Onix должны сойти с конвейера казахстанского завода Allur Auto в Костанае, где ежегодно планируется выпускать 30 тыс автомобилей. В конце декабря прошлого года президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев дистанционно запустили проект расширения мощностей завода для этого производства. Позже выпуск Onix должен начаться на заводе Azermash в азербайджанском городе Гаджикабул.

Это объединение даст новый импульс развитию автомобилестроения на Евразийском континенте и объединит рынки с населением более 65 миллионов человек. Лидером в этом объединении по праву считается Узбекистан, — подчёркивается в официальном Telegram-канале UzAuto Motors.

Общая численность население Азербайджана, Казахстана и Узбекистана как раз и составляет примерно 65 млн человек. Эксперты полагают, что узбекская компания пытается с помощью проекта «Тюркский автопром» обеспечить себе рынок сбыта в этих странах.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

UzAuto Motors намерена основательно закрепиться на казахстанском рынке, отмечает издание «Ведомости Казахстана». И шансы у компании есть. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, продажи легковых автомобилей в стране за 2022 год выросли примерно на 3%. Самой популярной моделью из собираемых в Костанае стала в минувшем году Chevrolet Cobalt. По соотношению «цена — качество» Onix, как прогнозируют эксперты, вплотную приблизится к Cobalt, которого здесь уже назвали «убийцей» конкурентов типа Hyundai Accent и Hyundai Creta, собираемых также в Казахстане. К тому же Hyundai в стране, как отмечают эксперты, переживает не лучшие времена. В августе прошлого года на алма-атинском заводе был приостановлен выпуск Ассent и Creta из-за прекращения поставок комплектующих деталей с петербургского завода — «в связи с геополитической ситуацией». Основатели «Тюркского автопрома» поступили, в свою очередь, дальновидно: UzAuto Motors намерен открыть распределительный центр запчастей и комплектующих специально для Казахстана и Азербайджана.

Будущее Onix в Азербайджане экспертам представляется не столь безоблачным, и не только из-за разницы в численности населения — в Азербайджане проживает на 9,5 млн человек меньше, чем в Казахстане. UzAuto Motors может легко обойти в этой стране в популярности модели похожего ряда — автомобили АвтоВАЗа и те, что уже выпускаются на заводе в Гаджигабуле: Chevrolet Damas, Labo, Lacetti, Tracker, Malibu, Chevrolet Nexia, Cobalt, Peugeot-407. Но уровень жизни в Азербайджане позволил автолюбителям привыкнуть к более популярным мировым брендам, отметил в беседе с NEWS.ru глава бакинского Центра инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

Не более 2% жителей нашей страны будут согласны приобрести автомобиль из Узбекистана. Остальные отдают предпочтение моделям, которые производят в Германии, США, Японии и Южной Корее. Этот проект надо рассматривать как часть растущего сотрудничества между Баку и Ташкентом. Например, Азербайджан намерен построить в Узбекистане завод ювелирных изделий, а в ответ узбекский автопром предложил производство автомобилей. У нас есть совместные интересы в масштабных транспортных и других экономических проектах, — отметил Ахмедоглу.

Как считает эксперт, руководителям узбекского автопрома важно понять, сколько ему по силам реализовывать автомобилей — от этого зависит развитие отрасли в стране. Поэтому Ташкент заинтересован в рынках Азербайджана и Казахстана, а через них он также рассчитывает выйти на Турцию.

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Задача — вернуться в Россию

В российском рынке узбекский автопром заинтересован гораздо больше, чем в других. До объявление западных санкций UzAuto Motors осваивала его хоть и не быстро, но целенаправленно, поставляя сюда автомобили Chevrolet Nexia, Cobalt и Spark. И хотя в июне 2022 года эти поставки были прекращены, Ташкент не намерен отказываться от попыток вернуться на столь благодатное поле. В этом ему, на взгляд автоэкспертов, может помочь проект «Тюркский автопром», точнее, участие в нём члена ЕАЭС Казахстана.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с NEWS.ru предположил, что основной задачей для UzAuto Motors остаётся попытка занять нишу на казахстанском рынке, прежде принадлежащую ушедшим российским компаниям. Но второй по значимости целью остаётся возвращение на рынок РФ. Для этого специалисты разрабатывают законные схемы.

Напрямую узбекский производитель не может нам продавать [из-за опасения попасть под вторичные санкции] автомобили. Но сборка в Казахстане переводит их в разряд продукции Made in Kazakhstan. Это уже даёт возможность поставлять автомобили в Россию. Onix — интересная машина, которая может стать заменой Hyundai Solaris, конкурировать с LADA Vestа. Цена Onix не превышает миллиона рублей, если, конечно, реализаторы ничего не приляпают из-за валютного курса. Продажа порядка 15–20 тыс. Onix в год уже создаёт возможность для загрузки производства. У нас продавать при удачном сочетании цены и качества можно гораздо больше — до 50 тыс. в год, — полагает автоэксперт.

Кадаков также подчеркнул, что узбекские автомобили становятся конкурентами моделям компании АвтоВАЗ. Соперничество между ними происходит уже на территории многих постсоветских республиках, в частности в Казахстане.

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Однако способность к конкуренции у АвтоВАЗа с прошлого года резко понизилась из-за проблем с поставками комплектующих деталей. В результате, как сообщил президент компании Максим Соколов, в Тольятти продолжается выпуск некомплектных автомобилей Lada, которые приходится дособирать по мере поступления компонентов. Подобных проблем у узбекского автопрома нет.

Но всё же путь к российскому рынку для Chevrolet может перекрыть серьёзное препятствие — эта марка принадлежит концерну General Motors, ушедшему из России после начала специальной военной операции на Украине. Нет уверенности, что концерн закроет глаза на возможную продажу в РФ Chevrolet, пусть произведённых в рамках проекта «Тюркский автопром». И даже если каким-то чудом Ташкенту удастся договориться с General Motors, автомобили Chevrolet придут уже на другой российский рынок. После ухода ведущих мировых брендов в РФ значительно выросли продажи китайских автомобилей. Западные санкции и в этой сфере оказались на руку Пекину. Пройдёт ещё немного времени и соперничество с продукцией второй экономики мира на российском рынке для UzAuto Motors может стать практически нереальной.