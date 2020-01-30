Неизвестные лица разместили рекламу с надписью «Россия — наш главный стратегический партнёр» на билбордах в Киеве.
Киевская городская государственная администрация (КГГА)
КГГА отмечает, что плакаты разместили незаконно — операторы наружной рекламы своего согласия на это не давали. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы, в настоящее время они выясняют, кто и зачем расклеил рекламу партнёрства с Россией. Сотрудники коммунального предприятия «Киевреклама» проверяют улицы украинской столицы в поисках других образцов «пророссийской пропаганды», а КГГА призывает горожан незамедлительно сообщать о подобных случаях.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в автобусе, следовавшем из Луцка в Киев. Одну из пассажирок возмутил сериал на русском языке, который показывался в салоне. Девушку высадили из транспортного средства, после того, как она попросила водителя выключить трансляцию.
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