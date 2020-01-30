https://static.news.ru/photo/1049b4b6-4343-11ea-bc9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: kievcity.gov.ua/Facebook

Неизвестные лица разместили рекламу с надписью «Россия — наш главный стратегический партнёр» на билбордах в Киеве.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила об этом в Facebook. Сотрудники управления по вопросам рекламы КГГА в ночь на 30 января сняли «девять незаконно размещённых рекламных сюжетов, содержащих пророссийскую пропаганду», как следует из сообщения в соцсети.

КГГА отмечает, что плакаты разместили незаконно — операторы наружной рекламы своего согласия на это не давали. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы, в настоящее время они выясняют, кто и зачем расклеил рекламу партнёрства с Россией. Сотрудники коммунального предприятия «Киевреклама» проверяют улицы украинской столицы в поисках других образцов «пророссийской пропаганды», а КГГА призывает горожан незамедлительно сообщать о подобных случаях.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в автобусе, следовавшем из Луцка в Киев. Одну из пассажирок возмутил сериал на русском языке, который показывался в салоне. Девушку высадили из транспортного средства, после того, как она попросила водителя выключить трансляцию.