Адвокат ответила на информацию об оружии, найденном в машине Геворкяна Найденное в машине Геворкяна оружие принадлежало другому человеку

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Оружие, найденное в машине журналиста «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна при задержании, принадлежит другому человеку, сообщила ТАСС его адвокат. По ее словам, то, что случилось, является недоразумением. Она также отметила, что намерена опротестовать решение доставить корреспондента и блогера Мику Бадаляна в полицейский участок.

То, что случилось, является недоразумением. Найденное оружие в машине Ашота Геворкяна не принадлежит ни Михаилу Бадаляну, ни Ашоту Геворкяну, а [принадлежит] третьему человеку, — сообщила адвокат.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали армянского блогера Мику Бадаляна, известного своей пророссийской позицией. Вместе с ним находился и Ашот Геворкян, которого также доставили в полицию. В настоящий момент они находятся в управлении СК Армении. Ранее Бадаляна уже арестовывали за «распространение недостоверной информации о терактах в Ереване».

На задержание журналиста и блогера отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что произошедшее может являться провокацией. По ее словам, таким образом недоброжелатели хотят испортить отношения Армении и России. Запад вложил в это очень большие деньги, подчеркнула дипломат.